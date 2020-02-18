Шведская компания Elfa это бренд с 74 летней историей.
Очень приятно осознавать, что мы уже восемь лет являемся
официальным дилером продукции Elfa в Рязани
Ателье мебели «Хороший вкус» основано в декабре 2010 года. Наша команда — профессионалы с многолетним опытом производства мебели по индивидуальному заказу. Дизайнеры нашего ателье помогут создать мебель под вашу квартиру, подчеркнуть стиль и уют. Мы — единственные представители в Рязани Шведской компании Elfa, которая производит функциональные гардеробные. Также мы являемся официальными представителем по дизайнерской мебель «Belsi» и дилером систем для шкафов купе «Raumplus» произведенных в Германии.
Делаем шкафы-купе и стеллажные системы, кухни и любую мебель для: спален, детских, гостиных, прихожих и гардеробных.
Шкаф-купе или распашной, современная светлая кухня или классическая из массива — решать вам! Мы поможем подобрать материалы и создать удобную и красивую мебель.