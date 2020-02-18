Изготовление корпусной мебели по индивидуальному заказу в Рязани

Хедер

Ателье мебели

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

Изготовление корпусной мебели по индивидуальному заказу в Рязани

Хедер

Ателье мебели

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
Кухни
Изготовление кухни на заказ по индивидуальным размерам дает возможность учитывать все нюансы будущего интерьера, качества материала и функциональные характеристики
ПОДРОБНЕЕ
Гардеробные
Вместительные гардеробные комнаты от компании «Хороший вкус» - максимально практичные, удобные и функциональные системы хранения. Производим на заказ по индивидуальным размерам
ПОДРОБНЕЕ
Мебель для бизнеса
Изготовление любой мебели для бизнеса по индивидуальному дизайн-проекту в короткие сроки! Качественные материалы и комплектующие.
ПОДРОБНЕЕ
Корпусная мебель
Качественно изготовим корпусную мебель на заказ по вашим размерам. Качественные материалы и фурнитура
ПОДРОБНЕЕ
Шкафы-купе
Изготовление шкафов-купе за заказ любой сложности и конфигурации: встроенные, угловые, корпусные шкафы купе и другие
ПОДРОБНЕЕ
Предыдущая
Следующая

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

КАЧЕСТВЕННУЮ КОРПУСНУЮ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Главная

Шкафы-купе

ПОДРОБНЕЕ
Главная

Двери-купе

ПОДРОБНЕЕ
Главная

Корпусная мебель

ПОДРОБНЕЕ
Главная

Кухни

ПОДРОБНЕЕ
Главная

Мебель для бизнеса

ПОДРОБНЕЕ
Главная

Гардеробные

ПОДРОБНЕЕ
Главная

Шведские системы хранения Elfa

Шведская компания Elfa это бренд с 74 летней историей.
Очень приятно осознавать, что мы уже восемь лет являемся
официальным дилером продукции Elfa в Рязани

Системы хранения ELFA

Шведская компания Elfa International AB это бренд с 73 летней историей.
Очень приятно осознавать, что мы уже семь лет являемся
единственным официальным дилером продукции Elfa в Рязани.

Системы хранения Elfa

Гардеробная - важная часть интерьера для тех, кто по достоинству ценит порядок в доме и комфорт в жизни. Собственная гардеробная Elfa - это действительно удобно и практично. Вещи не мнутся, не теряются и каждая из них всегда находится на своем месте.
ПОДРОБНЕЕ

АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ «ХОРОШИЙ ВКУС»

Ателье мебели «Хороший вкус» основано в декабре 2010 года. Наша команда — профессионалы с многолетним опытом производства мебели по индивидуальному заказу. Дизайнеры нашего ателье помогут создать мебель под вашу квартиру, подчеркнуть стиль и уют. Мы — единственные представители в Рязани Шведской компании Elfa, которая производит функциональные гардеробные. Также мы являемся официальными представителем по дизайнерской мебель «Belsi» и дилером  систем для  шкафов купе  «Raumplus» произведенных в Германии.
Делаем шкафы-купе и стеллажные системы, кухни и любую мебель для: спален, детских, гостиных, прихожих и гардеробных.
Шкаф-купе или распашной, современная светлая кухня или классическая из массива — решать вам! Мы поможем подобрать материалы и создать удобную и красивую мебель.

КОНСУЛЬТАЦИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА - БЕСПЛАТНО!

ПРОСТО ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И МЫ СВЯЖЕМСЯ С ВАМИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ!

Оставляя заявку, вы принимаете Политику конфиденциальности , а мы обещаем, что ваши данные не будут переданы третьим лицам.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Замер и проект за наш счет

Мы выполняем любые дизайнерские идеи и воплощаем их для вас. Вы можете оставить заявку на сайте и наши специалисты приедут на замер и обсудят детали проекта.

Бесплатная сборка и установка мебели

Бесплатная доставка и сборка мебели осуществляется квалифицированными специалистами со стажем работы.

Гарантия
на всю продукцию

Мы даем гарантию на корпусную мебель в течение 12 месяцев, 36 месяцев на фасады шкафов-купе и 10 лет на шкафы Elfa и Raumplus.

Гибкая
система скидок

Действует гибкая система скидок, даже при небольшом заказе. Чем больше ваш заказ, тем больше составит скидка.

Быстрые сроки изготовления

Сроки изготовления гардеробных Elfa составляют от 5 рабочих дней, шкафов-купе - 20 рабочих дней, кухонных гарнитуров от 20 до 60 дней.

Качество мебели

Производство мебели ведется на качественном немецком оборудовании, размещенном на собственном производстве

Качество материалов

Все материалы, используемые в производстве мебели, соответствуют мировым стандартам и сертификатам качества.

Дизайнерский подход

Ателье мебели «Хороший вкус» - это сочетание дизайнерского подхода, высокого стиля, оригинальности и высокого качества исполнения.

ЗАКАЗАТЬ ЗАМЕР

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Слайд35
Слайд33
elfa
f1acb86309460b5291e5761dac8a709f.479fedc76ebd5eb8c3a6d4a909f9e651
IMG_20171021_113220
Назад
Далее

Следите за нашими акциями в соц. сетях

Vk Instagram
ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
certificate_01_big
certificate_02_big
certificate_03_big
certificate_04_big
certificate_05_big
Назад
Далее
КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ
МЫ РАБОТАЕМ С КРУПНЫМИ КОМПАНИЯМИ РЯЗАНИ И РОССИИ
partner_01
partner_02
partner_03
partner_04
partner_05
partner_06
partner_07
partner_08
partner_09
partner_10
partner_12
JPG1
Назад
Далее

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ САЛОНАХ

Солотчинское шоссе, д. 2
ТЦ «Аврора», 2 этаж. (Напротив ТЦ «Круиз»). 
horvkus@mail.ru
Пр. Яблочкова, д. 4Б
Мебельный центр «НИТИ-1», 2 этаж.
elfa-rzn@mail.ru
ПОДРОБНЕЕ

Наша продукция

Меню

Поделиться в соцсетях

© 2020 ателье мебели Хороший Вкус. Рязань

Вызов замерщика

Заказ обратного звонка